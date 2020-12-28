Казанцы назвали оптимальной помощь родителям в 11,6 тыс. рублей

Почти три четверти жителей России (70%) полностью или частично согласны с тем, что дети должны финансово помогать родителям. В Казани оценка размера ежемесячной помощи родителям оказался выше, чем в среднем по стране.

В среднем, россияне считают оптимальным размер ежемесячной помощи в 10,3 тыс. рублей в месяц. Оценка необходимой поддержки выше в Санкт-Петербурге (15,3 тыс. рублей в месяц), Москве (15 тыс. рублей), Краснодаре (13,9 тыс.), Екатеринбурге (12,4 тыс.), Казани (11,6 тыс.), Красноярске (11,6 тыс.), Тюмени (11,2 тыс.) и Ростове-на-Дону (11,2 тыс.), передают «Известия».

При этом размер реальной помощи разнится с пожеланиями. Да и средний размер поддержки в стране ниже оценки почти в два раза. Сообщается, что жители Казани, Махачкалы, Тольятти, Челябинска и Ярославля помогают родителям больше, чем в среднем по стране, однако сумма не называется.

Ольга Плешкова