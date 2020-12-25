В 2021 году в Казани планируют перевести в «цифру» 100% услуг

В 2021 году в Казани планируют перевести в цифровой формат 100% услуг. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

Перевод муниципальных услуг в цифровой формат сократит время оформления документов от двух до четырех раз. Также электронный документооборот сведет на нет личный контакт, что исключит и коррупционный фактор.

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Ильсур Метшин считает, что следующий год станет годом «цифрового прорыва».

Ранее на «деловом понедельнике» в исполкоме города объявили, что в Казани завершилась разработка и внедрение первой очереди комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС) — «цифрового двойника» города.

Ольга Плешкова