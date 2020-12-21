В мэрии Казани появится новое подразделение
В 2021 году в Казани планируется на 100% оцифровать все муниципальные услуги, сократить сроки оказания услуг на 40% и перейти на «ноль бумаг» в работе муниципальных структур. В связи с этим в мэрии столицы Татарстана появится новая структура — проектный офис. О старте открытого отбора на должность руководителя отдела объявил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин.
Градоначальник поручил до марта разработать нормативную базу для работы новой структуры. Заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин отметил, что в 2021 году ожидается внедрение системы постоянного повышения уровня знаний и компетенций сотрудников, расширение проектного офиса на все структуры мэрии и исполкома Казани, разработка и внедрение второй очереди комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС), стопроцентная оцифровка проектов планировок территорий и линейных объектов и усиление работы с кадрами, сообщается на сайте мэрии города.
Сегодня на «деловом понедельнике» в исполкоме города объявили, что в Казани завершилась разработка и внедрение первой очереди комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС) — «цифрового двойника» города.
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