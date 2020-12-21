В мэрии Казани появится новое подразделение

Фото: Илья Репин (архив)

В 2021 году в Казани планируется на 100% оцифровать все муниципальные услуги, сократить сроки оказания услуг на 40% и перейти на «ноль бумаг» в работе муниципальных структур. В связи с этим в мэрии столицы Татарстана появится новая структура — проектный офис. О старте открытого отбора на должность руководителя отдела объявил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Градоначальник поручил до марта разработать нормативную базу для работы новой структуры. Заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин отметил, что в 2021 году ожидается внедрение системы постоянного повышения уровня знаний и компетенций сотрудников, расширение проектного офиса на все структуры мэрии и исполкома Казани, разработка и внедрение второй очереди комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС), стопроцентная оцифровка проектов планировок территорий и линейных объектов и усиление работы с кадрами, сообщается на сайте мэрии города.

Сегодня на «деловом понедельнике» в исполкоме города объявили, что в Казани завершилась разработка и внедрение первой очереди комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС) — «цифрового двойника» города.



Татьяна Леухина