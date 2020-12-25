Госавтоинспекция Казани обнародовала график работы в новогодние каникулы

В Госавтоинспекции Казани рассказали, как будут работать ее подразделения в новогодние каникулы

Так, районные подразделения, расположенные по адресам: ул. Айдарова, 24; ул. Иовлева, 1/9; ул. Хади Такташа, 73 и Мамадышский тракт, 8 — будут отдыхать 1 и 7 января. Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств (Оренбургский тракт, 5; Тэцевская, 5) не будет принимать жителей 1 и 2 января.

Пункты регистрации автомототранспортных средств, расположенные в автосалонах «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б) отдыхают с 1 по 4 января, «ТТС» (ул. Декабристов, 96; пр. Победы, 194) — с 1-го по 4-е, а также 7 января.

Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (пр. Победы, 214) не работает с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Экзаменационный отдел отдыхает с 1 по 3 января, а также 10 января.

В остальные дни прием граждан будет осуществляться в обычном режиме, отметили в Госавтоинспекции.