Украшение парка и проверки питания: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 18 декабря

Руководитель Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов опубликовал фото с вечерней прогулки на лыжах.

Глава Алькеевского района РТ Александр Никошин поделился фото с игры в водное поло. Сегодня прошел матч между командой «Юность Москвы» из российской столицы и «Актай» из Татарстана.

Руководитель Апастовского района Татарстана Равиль Хисамутдинов выложил фото с сегодняшнего совещания о бюджете Апастовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев показал, как украшен парк Чебурашка на улице Нечаева. Деньги на его убранство — 1,8 млн рублей — выделил елабужанин Леонид Барышев.

Также Нуриев сфотографировался с Дедом Морозом и Снегурочкой и рассказал жителям района, что на следующей неделе в «Гуляй-парке» откроется резиденция главного новогоднего волшебника.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев побывал с проверкой питания в Лубянском лесотехническом колледже.