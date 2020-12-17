В Татарстане сотрудники МЧС и прокуратуры проверили пансионат для престарелых в Казани

Сегодня сотрудники прокуратуры РТ совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району Казани провели проверку состояния пожарной безопасности частного пансионата для пожилых людей, расположенного на улице Тази Гиззата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РТ.

Учреждение открылось только этим летом. Это была первая инспекторская проверка. Сейчас здесь находятся 28 пожилых людей, за которыми нужен определенный уход.

Фото: tatarstan.ru

В ходе осмотра здания инспекторы Госпожнадзора обратили внимание на межэтажные двери, у которых не было уплотнителей и неправильно смонтированы доводчики. На третьем этаже в одной из комнат на потолке были нарушены нормы монтажа автономного пожарного извещателя, то есть он очень близко располагался к люстре.

Фото: tatarstan.ru

В коридоре на этом же этаже возле лифта был заужен проход, который служит эвакуационным проходом в случае пожара. После представители ведомств приступили к проверке документации.

— Появились у нас вопросы по входным дверям, на них отсутствует уплотнитель и доводчики стоят неправильно. Пожарную сигнализацию проверили в работе: ПАК «Стрелец-мониторинг» сработал в полном объеме, сигнал от пансионата поступил на пульт пожарной охраны. Однако надо еще проверить систему речевого оповещения о пожаре, — рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы «Центральный» по Вахитовскому району Казани Игорь Загидуллин.

После проведенной проверки инспекторы ГПН все материалы передадут в прокуратуру. Надзорное ведомство будет решать вопрос о продолжении работы пансионата.

Подобные проверки проводятся во всех городах и районах республики. На сегодняшний день есть уже предварительные результаты. В частности, в Нижнекамском районе бы обнаружен частный жилой дом, в котором велась незаконная предпринимательская деятельность по размещению пожилых людей. В прокуратуре готовятся меры прокурорского реагирования по приостановлению деятельности такого заведения в судебном порядке, рассказал прокурор отдела Прокуратуры РТ Рамиль Ахметзянов.

Проверки назначены после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев. Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина