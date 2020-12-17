Вручение машин и выставка к 100-летию ТАССР: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 17 декабря

Глава Апастовского района Татарстана Равиль Хисамутдинов опубликовал фото с XV съезда Совета муниципальных образований РТ, который прошел сегодня в Казани.

Глава Алькеевского района РТ Александр Никошин выложил фото с торжественного вручения ключей от автомобилей главам Нижнекачееского и Старохурадинского сельских поселений.

А глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал выставку исторических материалов, посвященную 100-летию ТАССР, на которой были представлены документы и фотографии Высокогорского района 40-х годов.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов поучаствовал в обсуждении доклада ассоциации и выступил с предложениями по своему району.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин принял участие в акции «Елка желаний».