В леса Татарстана в 2021 году выпустят 50 пятнистых оленей и 30 маралов

В леса Татарстана в следующем году выпустят 50 пятнистых оленей и 30 маралов. Об этом рассказал глава отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ильфат Валеев.

По его словам, впервые маралов завезли в республике в 2013 году. Ранее эти животные в регионе не обитали.

Фото: pxhere.com

Сейчас в вольерах содержится более 300 маралов и более 350 пятнистых оленей, в охотничьих угодьях республики их общая численность составляет 212 особей, пишет «Татар-информ».

В Менделеевске летом на мараловой ферме начали лечить диких животных. На базе фермы скоро появится центр реабилитации.



Татьяна Леухина