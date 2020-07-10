В Татарстане мараловая ферма становится центром реабилитации диких животных — видео

Фото: скриншот

В Татарстане центр реабилитации диких животных устроили на мараловой ферме, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Недавно на мараловой ферме появился раненный черный коршун. Его привезли из Менделеевска, там хищник повредил крыло. На ферме его оставили до полного выздоровления.

На базе фермы скоро появится центр реабилитации. Сейчас там ведется строительство вольеров для животных, которые пострадали от стихийных бедствий. Условия содержания здесь будут приближены к естественным, а животным будет оказываться весь необходимый уход.

В начале июля в Татарстане пересчитали всех сурков.