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Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли из Давоса в Сингапур

17:58, 07.12.2020
Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли из Давоса в Сингапур
Фото: weforum.org

Всемирный экономический форум в 2021 году пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие пройдет с 13 по 16 мая. Причины переноса форума из швейцарского Давоса пока неизвестны.

Напомним, ранее Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году был перенесен с конца января на начало лета. В 2020 году форум был в январе, его посещал президент Татарстана Рустам Минниханов.

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