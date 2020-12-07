Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли из Давоса в Сингапур

Всемирный экономический форум в 2021 году пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие пройдет с 13 по 16 мая. Причины переноса форума из швейцарского Давоса пока неизвестны.

Напомним, ранее Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году был перенесен с конца января на начало лета. В 2020 году форум был в январе, его посещал президент Татарстана Рустам Минниханов.