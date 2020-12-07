Татарстанцам посоветовали прививаться от экзотических болезней при выезде в Африку

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Перед выездом в Африку татарстанцам обязательно нужно сделать прививки от желтой лихорадки и малярии, рассказала замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она отметила, что в этом году о нестабильной ситуации на континенте говорили меньше, так как авиасообщение было прекращено.

Из Татарстана сегодня можно вылететь только в Занзибар.

«Риски есть, и с учетом того, что наши жители любят экстрим — это и сафари, и ночевки в джунглях, — то можно порекомендовать только это, а также применение репеллентов, где есть риски заразиться через комаров», — сказала Авдонина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано два завозных случая малярии из Занзибара.