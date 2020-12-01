Попова: в России есть прототипы вакцины от ВИЧ

В России, в том числе в центре «Вектор», есть прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — цитирует ее «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что в России сохраняется тенденция к снижению темпов прироста числа заболевших ВИЧ-инфекцией. В текущем году выявлено 38 126 случаев заболевания, это на 20,5% меньше, чем за тот же период 2019 года. В Татарстане за 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 749 случаев заболевания, это на 14,7% ниже, чем год назад.