Фото с мамами и видеопоздравления: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 29 ноября
Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов поздравил свою маму с Днем матери и выложил фотографию с ней.
Фото со своей мамой также поделился глава Бугульминского района Линар Закиров.
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил видеопоздравление с Днем матери.
Руководитель Арского района Ильшат Нуриев поделился песней, посвященной маме.
«Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле әниләр, әбиләр, дәү әниләр!», — подписал он пост.
Глава Алькеевского Александр Никошин сегодня объехал фермы-спутников Алькеевского филиала ОАО «Красный Восток-Агро» сразу в нескольких населенных пунктах.
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов опубликовал не только фото со своей мамой, но и музыкальное видеопоздравление, которое сыграл специально для нее.
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