Фото с мамами и видеопоздравления: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 29 ноября

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов поздравил свою маму с Днем матери и выложил фотографию с ней.

Фото со своей мамой также поделился глава Бугульминского района Линар Закиров.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил видеопоздравление с Днем матери.

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев поделился песней, посвященной маме.

«Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле әниләр, әбиләр, дәү әниләр!», — подписал он пост.

Глава Алькеевского Александр Никошин сегодня объехал фермы-спутников Алькеевского филиала ОАО «Красный Восток-Агро» сразу в нескольких населенных пунктах.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов опубликовал не только фото со своей мамой, но и музыкальное видеопоздравление, которое сыграл специально для нее.