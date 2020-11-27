В Белоруссии в начале 2021 могут начать выпускать российскую вакцину «Спутник V»

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть выпущена в Белоруссии в начале 2021 года. Об этом рассказал ТАСС посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Есть все основания видеть успешной и совместное производство вакцины», — заявил Мезенцев. Он обратил внимание, что такая возможность — это итог «большой работы, которую проводит Российский фонд прямых инвестиций».

Первую партию «Спутника V» в Белоруссии планируют использовать уже в декабре. Посол также отметил, что испытания в республике российской вакцины показали ее эффективность на 95%, что выше результатов других иностранных препаратов от COVID-19.

Фото: minzdrav.gov.ru

Напомним, что Белоруссия первой среди иностранных государств приступила к клиническим исследованиям «Спутника V» после регистрации вакцины в России.

Татьяна Демина