Совет Федерации обсудит сегодня использование российских войск за пределами страны

Сегодня, 18 ноября, Совет Федерации обсудит использование вооруженных сил за пределами России на пленарном заседании.

Согласно материалам Совфеда, вопрос об использовании ВС РФ за рубежом будет обсуждаться сразу после открытия заседания и утверждения его регламента.

Фото: council.gov.ru

Вносится на рассмотрение эта тема сразу несколькими комитетами: по обороне, по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству.

С докладами по теме выступят полпред президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев, а также главы указанных комитетов Виктор Бондарев, Константин Косачев и Андрей Клишас.