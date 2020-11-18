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Совет Федерации обсудит сегодня использование российских войск за пределами страны

02:36, 18.11.2020
Совет Федерации обсудит сегодня использование российских войск за пределами страны
Фото: council.gov.ru

Сегодня, 18 ноября, Совет Федерации обсудит использование вооруженных сил за пределами России на пленарном заседании.

Согласно материалам Совфеда, вопрос об использовании ВС РФ за рубежом будет обсуждаться сразу после открытия заседания и утверждения его регламента.

Фото: council.gov.ru

Вносится на рассмотрение эта тема сразу несколькими комитетами: по обороне, по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству.

С докладами по теме выступят полпред президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев, а также главы указанных комитетов Виктор Бондарев, Константин Косачев и Андрей Клишас.

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