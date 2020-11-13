Художественная школа и рост доходов бюджета: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 13 ноября

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов показал обновленную художественную школу, открытую после капремонта.

Повышением доходов районной казны обеспокоены в Алькеевском районе. На снимках, опубликованных главой района Александром Никошиным, можно заметить, что все члены комиссии носят маски, но некоторые спускают ее на подбородок.

Кукморский глава Сергей Дмитриев в свой день рождения выложил фотографию пса, сидящего между ним и калиткой. Подписчики активно поздравляют чиновника и хвалят овчарку.

Необычный утренний пейзаж выложил сегодня глава Актанышского района Энгель Фаттахов.