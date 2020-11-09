Экс-глава Минприроды может получить должность в «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии. Об этом сообщил официальный telegram-канал «ЕдРа».
Голосование по кандидатуре пройдет на заседании президиума генсовета 11 ноября.
Сегодня президент России Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Вместо него премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.ОбществоВласть
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