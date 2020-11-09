Новости общества

16:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Экс-глава Минприроды может получить должность в «Единой России»

15:09, 09.11.2020
Экс-глава Минприроды может получить должность в «Единой России»
Фото: commons.wikimedia.org

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии. Об этом сообщил официальный telegram-канал «ЕдРа».

Голосование по кандидатуре пройдет на заседании президиума генсовета 11 ноября.

Сегодня президент России Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Вместо него премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем