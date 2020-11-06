В Зеленодольском районе РТ построили первую в России мечеть без единого гвоздя — видео

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В деревне Исаково Зеленодольского района РТ построили первую в России мечеть без гвоздей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. По плану, она должна принять верующих уже летом 2021 года.

Проект мечети разработали 7 лет назад, строительство начали в 2018 году. Десять дней назад был установлен минарет, закончены фасад и крыша.

Мечеть должна стать местом намаза как для местных верующих, так и для проезжающих по пролегающей рядом трассе.