Новости общества

21:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Зеленодольском районе РТ построили первую в России мечеть без единого гвоздя — видео

20:30, 06.11.2020
В Зеленодольском районе РТ построили первую в России мечеть без единого гвоздя — видео
Фото: скриншот

В деревне Исаково Зеленодольского района РТ построили первую в России мечеть без гвоздей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. По плану, она должна принять верующих уже летом 2021 года.

Проект мечети разработали 7 лет назад, строительство начали в 2018 году. Десять дней назад был установлен минарет, закончены фасад и крыша.

Мечеть должна стать местом намаза как для местных верующих, так и для проезжающих по пролегающей рядом трассе.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем