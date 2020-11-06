Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и дождь

В пятницу, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь. Утром в отдельных районах республики, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться туман.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от +2°С до +7°С. В Казани ожидается +3..+5 градусов, в Набережных Челнах +3..+6 градусов.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что синоптики РТ рассказали, какая погода ждет жителей республики в выходные.

