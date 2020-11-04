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Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане с видимостью менее 500 метров и гололедице

14:39, 04.11.2020
Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане с видимостью менее 500 метров и гололедице
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных метеорологических условиях.

Так, на территории РТ, по прогнозу, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

realnoevremya.ru

С 18.00 4 ноября до 18.00 5 ноября ожидается облачная погода, днем с прояснениями, преимущественно без осадков, но ночью и утром местами можно ожидать небольшие осадки в виде мороси.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана предупреждали о тумане с видимостью менее 500 метров.

Общество Татарстан
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