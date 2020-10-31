Столб посреди дороги в Зеленодольском районе демонтировали

Фото: пресс-службе Зеленодольского района

Столб, через который дорожные службы проложили дорогу в поселке Васильево, демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

«Во время работы дорожных служб и электриков все необходимые дорожные знаки, обозначающие препятствие, были установлены. Сейчас данный участок дороги перекрыт», — говорится в сообщении.



Напомним, что под Казанью дорожники проложили дорогу так, что посреди проезжей части оказался столб. Видеоролик с места снял один из автомобилистов. В пресс-службе района пояснили, что дорожники расширили проезжую часть на этом участке дороги, поэтому столб оказался на дороге.





