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В Челнах ветеринары проверяют голубей на птичий грипп

07:31, 31.10.2020
В Челнах ветеринары проверяют голубей на птичий грипп
Фото: Госветобъединение

В Набережных Челнах ГБУ Госветобъединения города проверяет голубей на наличие птичьего гриппа. Ветеринары взяли несколько проб крови у голубей, обитающих в городе.

Диких птиц проверят на наличие птичьего гриппа. Результаты будут известны через несколько дней, передает «Вести КАМАЗа».

Госветобъединение

Напомним, что в хозяйствах Муслюмовского и Дрожжановского районов Татарстана установили карантин по птичьему гриппу. В зону риска вошли территории в радиусе 5 километров от их границ, под наблюдением — территории радиусом 10 км от границ неблагополучных пунктов.

Общество Татарстан
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