В Челнах ветеринары проверяют голубей на птичий грипп
В Набережных Челнах ГБУ Госветобъединения города проверяет голубей на наличие птичьего гриппа. Ветеринары взяли несколько проб крови у голубей, обитающих в городе.
Диких птиц проверят на наличие птичьего гриппа. Результаты будут известны через несколько дней, передает «Вести КАМАЗа».
Напомним, что в хозяйствах Муслюмовского и Дрожжановского районов Татарстана установили карантин по птичьему гриппу. В зону риска вошли территории в радиусе 5 километров от их границ, под наблюдением — территории радиусом 10 км от границ неблагополучных пунктов.
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