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Вакансия в Бугульме и назначение в Алькеевске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 октября

20:00, 23.10.2020
Вакансия в Бугульме и назначение в Алькеевске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 октября
Фото: instagram.com/ramil.gatiyatullin

Бугульма готовится к открытию молодежного центра имени А.Д.Губина, который закрывали на реставрацию. Муниципальные власти ищут нового директора организации. Глава района Линар Закиров опубликовал видео, призывающее перспективных кандидатов участвовать в конкурсе на вакансию.

В Алькеевском районе назначили руководителя исполкома. Им остался Ильнур Юсупов, следует из поста главы района Александра Никошина.

Открытием детского сада в Бавлах похвастался глава района Рамиль Гатиятуллин. Он выложил очаровательное видео с поющими воспитанниками учреждения. Особенно артистична оказалась девочка в центре.

Удивил нестандартным вечерним пейзажем глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он сфотографировал свисающие над дорогой ветви березы в свете фонаря.

ОбществоВласть Татарстан
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