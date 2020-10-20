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В Казани пройдут Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

19:21, 20.10.2020
В Казани пройдут Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Татарстане пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования запланированы на 23—25 октября в казанском Центре бокса и настольного тенниса.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана, в соревнованиях примут участие спортсмены из 19 регионов.

Татарстан представят 84 спортсмена из пяти казанских клубов: «Фокс», «Step to dance», «Стимул», «Formation» и «Ассоциация» — спортивный клуб Поволжской академии спорта.

Понаблюдать за соревнованиями можно на сайте федерации.

Ранее в Казани прошли Первые всероссийские уличные игры.

Общество Татарстан
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