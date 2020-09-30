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Минниханов наградил почетным орденом главу Атнинского района

16:15, 30.09.2020
Минниханов наградил почетным орденом главу Атнинского района
Фото: ru.wikipedia.org

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил почетным орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» главу Атнинского района Габдулахата Хакимова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.

Согласно документу, Хакимов награжден за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу.

speaker.tatarstan.ru (Хакимов — слева)

Ранее в казанском Кремле состоялась церемония вручения государственных наград.

Общество Татарстан
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