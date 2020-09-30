Минниханов наградил почетным орденом главу Атнинского района
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил почетным орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» главу Атнинского района Габдулахата Хакимова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.
Согласно документу, Хакимов награжден за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу.
Ранее в казанском Кремле состоялась церемония вручения государственных наград.
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