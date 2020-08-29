В казанском Кремле состоялась церемония вручения государственных наград

Фото: Роман Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров сегодня в казанском Кремле вручили государственные награды.

— То, что было сделано предыдущими поколениями до нас, и то, что мы сегодня вместе делаем на благо нашей страны и республики, — имеет положительный результат. И здесь огромная доля вашего труда. Каждый на своем участке совершает добрые дела во благо нашей республики и России в целом. Мы гордимся вами! — подчеркнул в своем обращении к собравшимся Рустам Минниханов.

— Вручение государственных наград проходит в рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Татарстан. Хочу поздравить вас с замечательным праздником. Это важная дата и хорошая возможность отметить ваши достижения и поблагодарить вас за талант и работу, за вклад в укрепление государства, выполнение задач, стоящих перед республикой, — отметил Игорь Комаров.

Орденов, медалей и почетных званий удостоились 42 татарстанца, чей вклад в развитие нефтедобычи, нефтегазохимической отрасли, машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры был признан выдающимся. Из них трое представляют Группу компаний ТАИФ. Медалями «100 лет образования Татарской АССР» награждены главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам ПАО «Казаньоргсинтез» Рафкат Кантюков. Кроме того, почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан» удостоен слесарь-ремонтник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Павел Павлов.

— Вековой юбилей республики — это великолепный праздник. Но не только потому, что исполняется 100 лет, а еще и радость от того, каких результатов Татарстан добился за это время. Да, ценой неимоверных усилий, огромным трудом всего населения. Я думаю, что если мы и дальше будем так идти: поддерживать друг друга, вместе работать, то еще много достижений будет впереди. Я благодарен за то, что сегодня мне вручили награду. Но если задуматься, это награда за результат нашего общего труда — всех, с кем я работаю. Я прихожу к выводу, что эта награда — аванс в счет нашей предстоящей работы и наших будущих достижений, — отметил в интервью «Реальному времени» уже после награждения Альберт Шигабутдинов. А еще, воспользовавшись моментом, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию поздравил всех татарстанцев с Днем республики и пожелал родному Татарстану процветания.