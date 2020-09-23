В Татарстане за неделю уменьшилось количество безработных

На сегодня в Татарстане насчитывается 77 771 официально зарегистрированный безработный, что на 433 человека меньше, чем на прошлой неделе. Такие данные представили в Минсоцзащите Татарстана.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 3,83% от численности рабочей силы.

mtsz.tatarstan.ru

В ведомстве предлагают соискателям 46 940 вакантных рабочих места. За отчетную неделю работодатели предложили 2 226 вакантных мест.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 880 млн рублей на пособия по безработице.

