Блогер о первом дне выборов в Татарстане: «Подписчики требуют зрелищ. Но их, похоже, не будет»

В дни сентябрьских выборов на участках в Татарстане в числе наблюдателей на избирательных участках работают и ряд популярных татарстанских блогеров. Некоторые из них, Алина Гималтдинова (209 тыс. подписчиков в Instagram), Алия Мифтахова (13 тыс. подписчиков) и Руслан Мазитов (11,1 тыс. подписчиков) рассказали сегодня журналистам о впечатлениях от первого дня голосования.

«Когда у тебя большое количество подписчиков, ты несешь ответственность за то, что ты в первую очередь выкладываешь. На данный момент блогеры — это что-то такое прямое, связанное с народом. Это новый проект, мне очень приятно в этом всем участвовать. Мне очень приятно быть проводником в какой-либо мир, например в мир фэшн-индустрии. И мне приятно было стать проводником в этот мир, показать, как все проходит. Ну и конечно, выразить свою активную позицию гражданскую», — заявила Гималтдинова.

Алия Митфахова рассказала, что ее подписчики положительно отнеслись к ее участию в освещении выборов. Мазитов добавил, что реакция его подписчиков также была положительной, но были и сообщения с содержанием «Ага, продался!»: «Я задавал встречный вопрос: кому это и за что я продался. В целом все понимали, что это такой новый, интересный опыт для меня».

«Мои подписчики говорят: «если будет вброс, обязательно сними!». Требуют зрелищ. Но таких зрелищ, похоже, не будет», — добавил он.

«На моем участке не было толпы, все спокойно, Я стараюсь публиковать полезный контент: показываю, что есть дополнительный вход и так далее, чтобы все увидели, что голосовать — это просто и безопасно», — добавила Гималтдинова.

Напомним, впервые в Татарстане на выборах в качестве общественных наблюдателей выступят местные блогеры. В общей сложности к участию будут привлечены 100 блогеров из самых разных сфер.