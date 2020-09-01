Более 500 ребят из Татарстана протестируют новый сервис «Я школьник»

В День знаний свыше 500 школьников из Татарстана начали тестировать сервис «Я — школьник». В течение месяца они будут использовать новое мобильное приложение и давать разработчикам обратную связь, сообщает Минцифры РТ.



Приглашения для тестирования направлены в десять татарстанских школ. Среди них четыре казанские школы — гимназия №7, школа №77, школа №39 и гимназия №6, а также гимназия №3 в Зеленодольском районе, гимназия №1 в Лаишевском районе, лицей Иннополис в Иннополисе, инженерный лицей в Альметьевске, школа №41 в Челнах и школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов в Нижнекамске.

Более 500 учеников 5—10-х классов откликнулись на предложение. Сегодня они уже получили доступ к приложению, а завтра пойдут на первые уроки с цифровым помощником.

Общение школьников с разработчиками пройдет в специальных telegram-канале и telegram-чате.

Напомним, в Татарстане большинство школ уже подключили к скоростному интернету.

