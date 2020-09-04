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Казанская рэп-группа из 90-х выпустила альбом неизданных треков

19:24, 04.09.2020 1
Казанская рэп-группа из 90-х выпустила альбом неизданных треков
Фото: соцсети

Известная в 90-х российская рэп-группа «Злой дух» из Казани опубликовала новый альбом неизданных треков. Это первый альбом группы с того момента, когда творческий процесс коллектива приостановился.

Альбом насчитывает 70 аудиозаписей.

«Мы чтим историю и не забываем свои корни — поэтому специально для всех ценителей волжского хардкора собрали большой сборник из неизданных треков одной из важнейших рэп-групп начала нулевых», — сообщили музыканты.

Сообщается, что альбом доступен на всех цифровых площадках.

Общество Татарстан
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