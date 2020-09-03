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Сегодня Минниханов встретится с главой Федерального архивного агентства

07:39, 03.09.2020
Сегодня Минниханов встретится с главой Федерального архивного агентства
Фото: tatarstan.ru

В четверг, 3 сентября, запланирована встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым, следует из материалов правительства РТ.

Судя по Instagram-аккаунту Минниханова, его рабочий день начался около 6:30. В это время появился традиционный пост с видом из окна президентского кабинета.

Накануне Минниханов принял участие в заседании правительства, прошедшем в выставочном центре Kazan Expo в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

ОбществоВласть Татарстан
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