Сегодня Минниханов встретится с главой Федерального архивного агентства

В четверг, 3 сентября, запланирована встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым, следует из материалов правительства РТ.

Судя по Instagram-аккаунту Минниханова, его рабочий день начался около 6:30. В это время появился традиционный пост с видом из окна президентского кабинета.

Накануне Минниханов принял участие в заседании правительства, прошедшем в выставочном центре Kazan Expo в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

