Почти половина опрошенных россиян назвали 1941 год началом Второй мировой войны

Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Верную дату (1939 год) назвали 33% участников опроса, еще 6% озвучили другой неправильный вариант, такие данные приводит ВЦИОМ.

18% респондентов причиной начала войны назвали стремление Германии завоевать весь мир, расширить территорию и достичь мирового господства, 8% опрошенных посчитали, что причиной конфликта послужила борьба за ресурсы, землю и сферы влияния, другие 8% опрошенных основной причиной назвали разногласия между странами и состояние мировой политики того времени, 7% россиян указывают на попытку Германии завоевать СССР, а 3% участников опроса затруднились ответить.

В числе союзников СССР 58% россиян назвали США, 52% — Великобританию, 26% — Францию. По 5% россиян назвали союзниками Польшу и Китай, 4% — Монголию. Противниками СССР во Второй мировой войне 77% опрошенных назвали Германию, 36% — Японию, 33% — Италию. Еще 16% россиян назвали противниками Румынию, 11% — Польшу, по 8% респондентов перечислили Венгрию и Финляндию.

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне большинство россиян оценивают как основной или очень значительный (так ответил 86% респондентов).

В июне президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.