Казанский правозащитник через 12 лет добился компенсации в ЕСПЧ за избиение на митинге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти выплатить казанскому правозащитнику Еркену Сарсембаеву компенсацию за избиение на митинге в 2007 году. Сумма компенсации составляет 9 тысяч евро.

Суд решил, что казанская милиция перед зданием кабмина РТ 10 октября 2007 года незаконно применила силу к Сарсембаеву во время пикета в защиту обманутых дольщиков и жильцов общежитий, сообщает «Зона права».

Согласно материалам ЕСПЧ, надзорные органы не провели эффективного расследования. Также установлено нарушение прав активиста на свободу собраний.

Напомним, Еркен Сарсембаев известен различными исками и заявлениями по различным поводам. Он требовал проверить на экстремизм скетч Филиппа Киркорова о десантниках, шутку на телеканале ТНТ о генерале Карбышеве. Также он просил прокуратуру проверить действия полиции на акциях за татарский язык. Правозащитник считал, что силовики были слишком мягки.