Новости общества

13:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский правозащитник через 12 лет добился компенсации в ЕСПЧ за избиение на митинге

12:30, 01.09.2020
Казанский правозащитник через 12 лет добился компенсации в ЕСПЧ за избиение на митинге
Фото: wikimedia.org / CherryX

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти выплатить казанскому правозащитнику Еркену Сарсембаеву компенсацию за избиение на митинге в 2007 году. Сумма компенсации составляет 9 тысяч евро.

Суд решил, что казанская милиция перед зданием кабмина РТ 10 октября 2007 года незаконно применила силу к Сарсембаеву во время пикета в защиту обманутых дольщиков и жильцов общежитий, сообщает «Зона права».

Согласно материалам ЕСПЧ, надзорные органы не провели эффективного расследования. Также установлено нарушение прав активиста на свободу собраний.

Напомним, Еркен Сарсембаев известен различными исками и заявлениями по различным поводам. Он требовал проверить на экстремизм скетч Филиппа Киркорова о десантниках, шутку на телеканале ТНТ о генерале Карбышеве. Также он просил прокуратуру проверить действия полиции на акциях за татарский язык. Правозащитник считал, что силовики были слишком мягки.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем