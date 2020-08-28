Родильное отделение для коров, мечеть и девушки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 28 августа

Фото: @aidarmetshin

Глава Актанышкого района Энгель Фаттахов продолжает любоваться новым парком, который открыли на днях. На этот раз глава района опубликовал панораму общественного пространства.

Глава Алькеевского района Александр Никошин опубликовал фото с торжественного открытия мечети.

«Мечеть, построенная с помощью зятя предпринимателя Шайхутдинова, официально открыла свои двери. Хочу выразить благодарность нашим соседям, спонсорам и жителям района за поддержку в строительстве мечети», — подписал фото Никошин.

Глава Арского района Ильшат Нуриев открыл в районе новый детский сад. Открывали детсад дошколята в татарский костюмах.

В Дрожжановском районе глава муниципалитета Марат Гафаров чествовал победителей конкурса «За лучшее благоустройство сельских территорий».

В Кукморском районе встречали министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова. Ему показали сельскую школу и ознакомили с проводимыми в лесотехническом колледже ремонтными работами.



Глава Лениногорского района провел семинар-совещание по животноводству и уборочной компании в селе Сережкино. Участники осмотрели помещения для сухостойных коров и нетелей агрофирмы «Август», родильное отделение, помещение для дойных коров, помещения для содержания телят 6—18 месяцев.

Глава Нижнекамска Айдар Метшин опубликовал фото с красивой девушкой с выездного заседания Комиссии по защите и развитию татарского языка.

Глава Чистопольского района опубликовал кадры со схода жителей села Каргали с депутатом Госсовета Александром Тыгиным.