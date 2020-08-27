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В Татарстане выявили 29 новых случаев COVID-19

10:18, 27.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 29 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6 396 случаев коронавируса. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Под наблюдением остаются 849 контактных больных. За минувшие сутки в республике провели около 5 тыс. тестов на коронавирус, общее число достигло 577 тыс. За минувшие сутки в Татарстан прибыли 357 человек из Турции, из них — 288 татарстанцев. В аэропорту на пункте забора обследовались 247 человек (86% от числа прибывших жителей республики).

За минувшие сутки выздоровело 15 человек, всего — 5 222 человека, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

ОбществоМедицина Татарстан
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