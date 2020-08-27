Казань вошла в тройку популярных городов России для летнего отдыха

Казань вошла в тройку российских городов, которые пользовались спросом у туристов этим летом.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, второе — Ростов-на-Дону. Также в пятерку популярных городов вошли Краснодар и Петрозаводск.

Согласно результатам исследования портала для бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, туристы бронировали поездки в столицу Татарстана примерно на 3,2 ночи, на это они тратили в среднем 2 411,2 рубля.

Ранее Казань вошла в тройку самых популярных направлений для коротких поездок по России в этом сезоне.

