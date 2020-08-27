В Казани троллейбус №3 не вышел на маршрут из-за ремонтных работ

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Сегодня утром жители Казани не застали на остановках троллейбуса маршрута №3 — на остановках по этому маршруту троллейбуса не было более часа.

Как пояснили «Реальному времени» в депо троллейбусов МУП «Метроэлетротранс», это было связано с ремонтными работами по прокладке новой трамвайной линии — из-за этого в депо около часа не было света. Там добавили, что подачу тока восстановили около 7.30.

Ранее в Казани временно изменил схему движения троллейбусный маршрут №1.