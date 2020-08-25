Умер народный артист России Владимир Никонов

Фото: wikipedia.org / Sergey Korovkin 84

Бывший солист балета Большого театра, народный артист России Владимир Никонов умер на 83-м году жизни.

Он скончался сегодня в 67-й больнице Москвы, сообщает «РИА Новости».

В начале августа Никонова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, у артиста заподозрили COVID-19.

Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года. Он был солистом Большого театра с 1957 по 1978 год, а с 1978 года работал педагогом-репетитором в данном театре. В 1966—1977 годах Никонов преподавал в Московском хореографическом училище.