В Казани сотрудники ГИБДД проведут акцию «Внимание — дети!»

С 24 августа по 6 сентября в Казани пройдет профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани и ГБУ «Безопасность дорожного движения» проведут массовые проверки водителей для предотвращения нарушений правил перевозки детей и мероприятия по популяризации световозвращающих элементов. Будут выявляться водители, непредоставляющие преимущества пешеходам.

Также сотрудники ГИБДД проведут проверки состояния подъездных путей к школам и оздоровительным лагерям, родительские собрания по вопросам безопасного поведения детей на дорогах и т.д.

В январе — июле на дорогах Казани зарегистрировано 64 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате 66 несовершеннолетних получили ранения.