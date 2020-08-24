Казанская дезинфекционная станция получит новое здание

К концу 2020 года дезинфекционная станция, расположенная на улице Карла Маркса в Казани, получит новое здание площадью 1480 кв.м на ул.Дементьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На сегодняшний день дезинфекционная станция находится в аварийном здании. В новом пощении уже выполнена кирпичная кладка и штукатурка первого и второго этаже, залиты монолитные полы, установлены внутренние перегородки, выполнены внутренние сети.



Напомним, что с февраля 2020 года из-за коронавируса учреждение работало круглосуточно: обрабатывали багаж, руки и обувь пассажиров, прилетающих в Казань, а также салоны и кабины пилотов самолетов.