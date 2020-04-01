Новости общества

17:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэрия Казани и МЧС рассказали о дезинфекции медицинского транспорта и пожарной техники

17:29, 01.04.2020
Мэрия Казани и МЧС рассказали о дезинфекции медицинского транспорта и пожарной техники
Фото: kzn.ru

Сотрудники дезинфекционной станции Казани круглосуточно обрабатывают больницы города, где лежат пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также проводится дезинфекция зон пограничного и таможенного контроля, обсерваторов и медицинского транспорта.

Пресс-служба мэрии Казани отмечает, что меры действуют еще с 30 января.

Что касается ГУ МЧС РФ по РТ, то пожарные и спасатели регулярно проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами в местах постоянной дислокации. Также организована дезинфекция специальной техники, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что казанцы могут подать заявку на дезинфекцию подъездов.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров