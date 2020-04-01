Мэрия Казани и МЧС рассказали о дезинфекции медицинского транспорта и пожарной техники

Сотрудники дезинфекционной станции Казани круглосуточно обрабатывают больницы города, где лежат пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также проводится дезинфекция зон пограничного и таможенного контроля, обсерваторов и медицинского транспорта.

Пресс-служба мэрии Казани отмечает, что меры действуют еще с 30 января.

Что касается ГУ МЧС РФ по РТ, то пожарные и спасатели регулярно проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами в местах постоянной дислокации. Также организована дезинфекция специальной техники, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что казанцы могут подать заявку на дезинфекцию подъездов.