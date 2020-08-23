Селфи с домашними питомцами и поход за грибами: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 23 августа
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поделился с подписчиками селфи после утренней тренировки.
Глава Алькеевского района Александр Никошин в этот выходной выбрался за грибами и показал подписчикам «дары природы».
Глава Нижнекамского района Айдар Метшин выложил в «сторис» фото с домашним питомцем.
Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров выложил фото маленькой девочки с пожеланием солнечного выходного дня. «Увидел такую прелестную девочку, и утро сразу стало добрым», — умилились подписчики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым