Роспотребнадзор Татарстана откорректировал план прививок против гриппа

Роспотребнадзор Татарстана откорректировал план профилактических прививок против гриппа. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.



По планам, необходимо охватить иммунизацией 60% населения Татарстана — это 2 341 733 человека. Их них 607 095 — это дети. Первая партия вакцины ожидается до 31 августа.

«Пока есть данные, что придет порядка 40% от необходимого количества детских вакцин («Ультрикс» и «Совигрипп») и порядка 30% — взрослых вакцин («Совигрипп»). Среди взрослых мы планируем привить почти 47 тысяч студентов, почти 38 тысяч медработников, 91 тысячу работников образования, почти 9 тысяч беременных женщин — их, как группу риска по гриппу, мы обязательно призываем вакцинироваться во втором и третьем триместрах. И порядка 390 тысяч — больных хроническими заболеваниями (по органам дыхания, сахарному диабету, ЖКТ) и лиц старше 65 лет», — сообщила Авдонина.

По словам спикера, будут использованы все возможные формы вакцинации в части доступности — это и мобильные комплексы около станций метро, возможно, медкабинеты на избирательных участках, и прорабатывается вопрос выезда мобильных бригад медиков на крупные предприятия.

Ранее сообщалось, что в осеннюю прививочную кампанию в Татарстане планируется привить порядка 2,2 млн человек от гриппа.

