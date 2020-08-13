Космонавт Артемьев: творог на МКС используют как валюту

Летчик-космонавт Олег Артемьев рассказал о самой вкусной еде, которой снабжают российских космонавтов на МКС. По его словам, это творог с орехами.

«Он считается у нас как валюта. Ты на этот творог можешь выменять у американцев креветки, крабов, то, чего у нас нет. Или сохранить его, не есть, а потом, когда у соратника день рождение, ты весь этот творог ему даришь, и это самый хороший подарок», — приводит слова космонавта ТАСС.

На онлайн-встрече с участниками форума «Машук-2020» Артемьев рассказал, что творог не упаковывается в тюбик.

«Он в пакете, творог сухой. Он бывает разный: с облепихой, черносмородиновый, с орехами. Его просто разбавляешь горячей водой и доводишь до консистенции. На самом деле его можно и так грызть, он тоже вкусный», — рассказал космонавт.

Участники форума спрашивали Артемьева о подготовке к космическим полетам, нештатных ситуациях на борту космического корабля и МКС, психологии межличностных отношений во внеземном пространстве, особенностях питания в невесомости и перспективах в карьере космонавтов.