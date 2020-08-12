В Белоруссии сняли как милиция нападает на журналистов

В Минске во время протестов белорусская милиция напала на нескольких журналистов. По предварительным данным, ОМОН избил членов съемочной группы «Би-Би-Си».

На видео запечатлены кадры как милиционеры наносят журналистам несколько ударов, отнимают у них флешки из фотоаппаратов и прогоняют их с места съемки.

По сообщениям СМИ, также был задержан и избит журналист TutBy Станислав Коршунов, подвергся нападению корреспондент Associated Press Сергей Гриц. Флешки забрали и у фотографа «Нашай Нівы» Надежды Бужан.

Кроме того, очевидцы сняли как сотрудники ГАИ Белоруссии избили несколько мотоциклистов.

Напомним, в Белоруссии третий день продолжаются протесты, вызванные результатами президентских выборов.