Назначен новый прокурор Мензелинского района Татарстана
Прокурором Мензелинского района назначен старший советник юстиции Рамиль Аскаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного прокурора активу Мензелинского района.
Занимавший ранее эту должность Феликс Хафизов назначен прокурором Мамадышского района.
Рамиль Аскаров работает в органах прокуратуры с 2002 года. Награжден Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Республике Татарстан.
Ранее нового прокурора представили в Мамадышском районе.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым