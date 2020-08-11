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Назначен новый прокурор Мензелинского района Татарстана

09:36, 11.08.2020
Назначен новый прокурор Мензелинского района Татарстана
Фото: прокуратура РТ

Прокурором Мензелинского района назначен старший советник юстиции Рамиль Аскаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного прокурора активу Мензелинского района.

Занимавший ранее эту должность Феликс Хафизов назначен прокурором Мамадышского района.

Рамиль Аскаров работает в органах прокуратуры с 2002 года. Награжден Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

Ранее нового прокурора представили в Мамадышском районе.

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