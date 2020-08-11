В Татарстане уверены, что запрет на пополнение онлайн–кошельков не скажется на транспортных картах

В августе вступил в силу в закон о национальной платежной системе, который ограничивает пополнение анонимных электронных кошельков. Вместе с этим новый закон позволяет пополнять транспортные карты только онлайн, через электронный кошелек. Чтобы внести деньги, необходимо идентифицироваться и привязать к электронному кошельку банковский счет.

В Татарстане считают, что закон не отразится на системе оплаты проезда в Казани. Как сообщает РБК, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстан считает, что данный закон не распространяется на транспортные карты. А в АО «Транспортная карта» отметили, что электронный проездной билет не является платежным средством.

В Минцифре РТ добавили, что изменения также не коснутся и школьных карт, поскольку они не анонимные.



Ранее в системе транспортных карт Казани нашли дыру в 150 миллионов.

