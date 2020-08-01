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Ушел из жизни казанский ученый Ямиль Сафиуллин

18:20, 01.08.2020
Ушел из жизни казанский ученый Ямиль Сафиуллин
Фото: media.kpfu.ru

В Казани на 86-ом году жизни умер ученый-филолог КФУ Ямиль Сафиуллин.

Он скончался 30 июля.

Сафиуллин, в течение длительного времени руководил филологическим факультетом в качестве декана (с 1980 по 1985 годы и с 1990 по 2002 годы), кафедрой русского языка и литературы в национальной школе (1992-2002 годы), был советником ректора (с 2003 по 2007 годы).

Ямиль Галимович внес огромный вклад в установление и развитие партнерских отношений между Казанским и Гиссенским университетами. Сафиуллин — автор словаря «Теория литературы» (2010), предназначенный для студентов, специализирующихся по сравнительному и сопоставительному литературоведению, учебного пособия «Межкультурная коммуникация: филологический аспект» (2012), в которое вошла его статья «Коммуникация и литература».

По его инициативе был реализован совместный проект по исследованию национальных литератур республик Поволжья, передает пресс-служба КФУ.

Ранее в КФУ сообщили о смерти доцента кафедры теории и истории государства и права Петра Блажко.

Общество Татарстан
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