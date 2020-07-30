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На пешеходных переходах в Казани для велосипедистов появились предупреждающие надписи

15:00, 30.07.2020
На пешеходных переходах в Казани для велосипедистов появились предупреждающие надписи
Фото: МВД по РТ

На пешеходных переходах в Казани появились новые надписи, предупреждающие велосипедистов о правилах дорожной безопасности. Они содержат изображения велосипедиста и предупреждающую фразу «Велосипедист, по пешеходному переходу только пешком», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как заявляют автоинспекторы, подобные надписи привлекут внимание велосипедистов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, а самое главное помогут сохранить жизнь.

О том, с какими проблемами сталкиваются велосипедисты в Казани, ранее «Реальному времени» рассказал спортивный судья по велоспорту, организатор веломарафонов и эксперт по спортивной инфраструктуре в парках Фарид Ахметов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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