На пешеходных переходах в Казани для велосипедистов появились предупреждающие надписи

Фото: МВД по РТ

На пешеходных переходах в Казани появились новые надписи, предупреждающие велосипедистов о правилах дорожной безопасности. Они содержат изображения велосипедиста и предупреждающую фразу «Велосипедист, по пешеходному переходу только пешком», сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Как заявляют автоинспекторы, подобные надписи привлекут внимание велосипедистов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, а самое главное помогут сохранить жизнь.



О том, с какими проблемами сталкиваются велосипедисты в Казани, ранее «Реальному времени» рассказал спортивный судья по велоспорту, организатор веломарафонов и эксперт по спортивной инфраструктуре в парках Фарид Ахметов.