Синоптики вновь обещают татарстанцам грозу, град и жаркую погоду

В четверг, 30 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами возможен кратковременный дождь. Также метеорологи допускают грозу, локально — град.

Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15—17 м/с, локально до 22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +27°С до +32°С. В Казани столбик термометра будет колебаться на уровне 29—31 градуса жары. В Набережных Челнах жара прогнозируется на уровне 28—30 градусов Цельсия.